На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждала мирна жителька
Вчора ввечері та сьогодні вночі росіяни били по Нікопольщині з артилерії. Також ворог скидав боєприпаси з БпЛА та запускав безпілотники
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак у Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
"Постраждала 48-річна жінка. Їй надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, в регіоні сили ППО збили один ворожий БпЛА.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 459 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертва та поранені.
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