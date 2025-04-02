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В Никополе Днепропетровской области в результате обстрела 1 апреля был тяжело ранен почтальон "Укрпочты"

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews.

По его словам, врачи спасли женщину, но она потеряла руку.

"Мы безусловно сделаем все, чтобы ей помочь. Она — настоящий герой! Уже есть опыт работы и с нашими ветеранами, и с центрами протезирования", – отметил Смилянский.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Малокатериновке Запорожской области было повреждено помещение отделения "Укрпочты".

Напомним, вчера вечером и сегодня ночью россияне избивали по Никопольщине из артиллерии. Также враг сбрасывал боеприпасы из БПЛА и запускал беспилотники.