Фото: ОВА

Росіяни вчергове вдарили по громадах Дніпропетровщини. Відомо, що є постраждалі

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, російські війська 31 березня били артилерією та дронами-камікадзе по області. Цілями ворога були Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

Відомо про двох постраждалих. Це 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Також повідомлялось про пожежу в приватному будинку.

"Через ворожу атаку пошкоджені ще 3 оселі, 2 гаражі й стільки ж авто, лінія електропередач. Понівечені адмінбудівля, комунальне підприємство, АЗС", - додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що 30 березня російські війська вчергове вдарили по Запорізькій області. На щастя, обійшлось без постраждалих. При цьому повідомлялось про пошкоджені будинки.