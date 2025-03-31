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31 марта 2025, 20:11

Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствия

31 марта 2025, 20:11
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Фото: ОВА
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Россияне в очередной раз ударили по общинам Днепропетровщины. Известно, что есть пострадавшие

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, российские войска 31 марта избивали артиллерией и дронами-камикадзе по области. Целями врага были Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.

Известно о двух пострадавших. Это 54-летний мужчина и 46-летняя женщина. Также сообщалось о пожаре в частном доме.

"Из-за вражеской атаки повреждены еще 3 дома, 2 гаража и столько же авто, линия электропередач. Изуродованы админздание, коммунальное предприятие, АЗС", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, что 30 марта российские войска в очередной раз ударили по Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших. При этом сообщалось о поврежденных домах.

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