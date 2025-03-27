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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За добу по Нікопольщині та Синельниківщині росіяни вдарили три десятки разів. Для цього ворог використовував дрони та артилерію. У Нікополі постраждав 37-річний чоловік: він отримав мінно-вибухову травму.

Під ворожий приціл у цьому районі потрапили також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Крім того, повідомлялось про пошкоджену інфраструктуру та приватні будинки. Зокрема, зачепило араж, авто, парник, газогін і лінію електропередач. Є руйнування на одному зі стадіонів.

"Не обійшлося без понівеченого і у Межівській та Великомихайлівській громадах, що у Синельниківському районі. Через атаку противника там зайнявся дах однієї з хат. Вогонь приборкали. Ще 4 оселі місцевих побиті. Люди вціліли", - повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, на днях росіяни обстріляли Херсонщину. Через атаку ворога троє людей отримали поранення. Росіяни пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.