Фото: ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

За сутки по Никопольщине и Синельниковщине россияне ударили три десятка раз. Для этого враг использовал дроны и артиллерию. В Никополе пострадал 37-летний мужчина: он получил минно-взрывную травму.

Во вражеский прицел в этом районе попали также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Кроме того, сообщалось о поврежденной инфраструктуре и частных домах. В частности, задел араж, авто, парник, газопровод и линию электропередач. Есть разрушение на одном из стадионов.

"Не обошлось без изуродованного и в Межевской и Великомихайловской общинах, что в Синельниковском районе. Из-за атаки противника там занялась крыша одного из домов. Огонь укротили. Еще 4 дома местных избиты. Люди уцелели", - сообщил Сергей Лысак.

Напомним, на днях россияне обстреляли Херсонскую область. Из-за атаки врага три человека получили ранения. Россияне повредили две многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.