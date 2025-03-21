Обстрелы Днепропетровщины: повреждена многоэтажка, ранен парень
Вечером и утром российские захватчики били по Никопольщине дронами и артиллерией. Есть повреждения, пострадал молодой человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
От российского террора страдали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.
"Пострадал 23-летний мужчина. Ему оказали медпомощь. Лечиться будет амбулаторно. Повреждены пятиэтажка, не эксплуатировавшееся здание, линия электропередач", – говорится в сообщении.
Сергей Лысак добавил, что ночью защитники неба уничтожили пять вражеских БпЛА.
Напомним, 20 марта российские оккупанты атаковали из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Есть погибший и пострадавший.
Ранее сообщалось, что в Каменском районе Днепропетровской области в результате российского ракетного удара 19 марта ранения получили пять человек.