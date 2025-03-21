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21 марта 2025, 09:34

Обстрелы Днепропетровщины: повреждена многоэтажка, ранен парень

21 марта 2025, 09:34
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фото: Сергей Лысак
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Вечером и утром российские захватчики били по Никопольщине дронами и артиллерией. Есть повреждения, пострадал молодой человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

От российского террора страдали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

"Пострадал 23-летний мужчина. Ему оказали медпомощь. Лечиться будет амбулаторно. Повреждены пятиэтажка, не эксплуатировавшееся здание, линия электропередач", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью защитники неба уничтожили пять вражеских БпЛА.

Напомним, 20 марта российские оккупанты атаковали из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района. Есть погибший и пострадавший.

Ранее сообщалось, что в Каменском районе Днепропетровской области в результате российского ракетного удара 19 марта ранения получили пять человек.

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