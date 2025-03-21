Росіяни вдарили авіабомбами по житловому будинку на Сумщині: загинули 2 людей

фото: Сумська обласна прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 15:20 20 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок.

"Унаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та чоловік. Два дні тому йому виповнився 51 рік", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше російські військові завдали удару керованими авіабомбами по Краснопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна ― отримала поранення.