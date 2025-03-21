Росіяни вдарили авіабомбами по житловому будинку на Сумщині: загинули 2 людей
Вчора вдень окупаційні війська РФ атакували КАБами житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинули мирні жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, близько 15:20 20 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок.
"Унаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та чоловік. Два дні тому йому виповнився 51 рік", — йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше російські військові завдали удару керованими авіабомбами по Краснопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна ― отримала поранення.