Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: ранены мирные жители
В течение суток оккупанты обстреливали Никопольщину и Синельниковщину. В результате вражеских атак есть раненые
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он уточнил, что в Никопольском районе пострадали два человека. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской и Покровской общинам.
"С ранениями две женщины — 61 и 72 лет. Одна будет выздоравливать дома, а другая остается под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Из-за атак повреждены админздание, три частных дома и хозяйственное сооружение.
Сергей Лысак добавил, что Межевскую общину на Синельниковщине россияне обстреляли из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, в Днепре из-за вражеской атаки 10 тысяч человек остались без света и воды.