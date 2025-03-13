Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: ранены мирные жители

фото: Сергей Лысак

В течение суток оккупанты обстреливали Никопольщину и Синельниковщину. В результате вражеских атак есть раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что в Никопольском районе пострадали два человека. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской и Покровской общинам.

"С ранениями две женщины — 61 и 72 лет. Одна будет выздоравливать дома, а другая остается под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Из-за атак повреждены админздание, три частных дома и хозяйственное сооружение.

Сергей Лысак добавил, что Межевскую общину на Синельниковщине россияне обстреляли из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в Днепре из-за вражеской атаки 10 тысяч человек остались без света и воды.