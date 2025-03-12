фото: Telegram/Сергей Лисак

В Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около десяти частных домов, а также здания детского сада и школы

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, после атаки в городе произошло несколько пожаров. Одна из них – в гараже. Загорелась легковушка.

В общей сложности повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Лисак также сообщил, что, предварительно, в области сбиты 12 беспилотников из 20.

Напомним, в Днепре вечером 11 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.