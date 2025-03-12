Вбивство на 8 березня: у Кривому Розі чоловік зарізав жінку
Вбивство сталося минулої суботи, 8 березня, в одному із приватних будинків у Центрально-Міського районі Кривого Рогу. Зловмисника затримали
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, під час сумісного дозвілля між чоловіком та жінкою виникла сварка.
"В ході конфлікту чоловік ножем поранив 53-річну знайому. Від отриманих травм жінка померла", — йдеться в повідомленні.
Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Тернопільщині під час застілля господар будинку зарізав свого гостя.
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