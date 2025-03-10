На Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя

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Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, злочин стався 9 березня у Почаєві. Про суперечку та ножове поранення знайомого на спецлінію поліції близько 21:05 повідомила місцева жителька. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Як з'ясувалося, 48-річний потерпілий разом зі знайомою прийшов у гості до жителя Почаєва. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт у ході якого господар помешкання схопив ніж та кілька разів вдарив ним співрозмовника.

Жінка викликала швидку. Медикам врятувати життя потерпілого не вдалося.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині завершилися пошуки зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика. Дитину знайшли мертвою.