Убийство на 8 марта: в Кривом Роге мужчина зарезал женщину
Убийство произошло в минувшую субботу, 8 марта, в одном из частных домов в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Злоумышленника задержали
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, во время совместного досуга между мужчиной и женщиной возникла ссора.
"В ходе конфликта мужчина ножом ранил 53-летнюю знакомую. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области во время застолья хозяин дома зарезал своего гостя.
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