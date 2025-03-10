У Дніпрі поліцейські затримали злочинця, який обікрав автомобіль військового

фото: Національна поліція

Житель Дніпра, розбивши скло припаркованої автівки, заволодів приладами нічного бачення, зарядною станцією, аптечкою, військовою амуніцією захисника та втік з місця злочину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 48-річного раніше неодноразово судимого містянина, який у лютому обікрав транспортний засіб військовослужбовця в Соборному районі міста.

Під час обшуку правоохоронці вилучили викрадені речі з автівки потерпілого.

Зʼясувалось, що звільнившись у січні з місця позбавлення волі, зловмисник знову продовжив скоювати злочини.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили у двох братів канабісу майже на 300 000 гривень.