В Днепре полицейские задержали преступника, обворовавшего автомобиль военного

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Житель Днепра, разбив стекло припаркованного автомобиля, завладел приборами ночного видения, зарядной станцией, аптечкой, военной амуницией защитника и скрылся с места преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали 48-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, который в феврале обокрал транспортное средство военнослужащего в Соборном районе города.

Во время обыска правоохранители изъяли похищенные вещи из автомобиля потерпевшего.

Выяснилось, что уволившись в январе с места лишения свободы, злоумышленник снова продолжил совершать преступления.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили у двух братьев каннабиса почти на 300 000 гривен.