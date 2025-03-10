В Днепре полицейские задержали преступника, обворовавшего автомобиль военного
Житель Днепра, разбив стекло припаркованного автомобиля, завладел приборами ночного видения, зарядной станцией, аптечкой, военной амуницией защитника и скрылся с места преступления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители оперативно разыскали и задержали 48-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, который в феврале обокрал транспортное средство военнослужащего в Соборном районе города.
Во время обыска правоохранители изъяли похищенные вещи из автомобиля потерпевшего.
Выяснилось, что уволившись в январе с места лишения свободы, злоумышленник снова продолжил совершать преступления.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили у двух братьев каннабиса почти на 300 000 гривен.