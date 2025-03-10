В Днепре водитель Tesla прокатал на капоте работника ТЦК
Мужчина «прокатал», как утверждается, работника ТЦК на капоте авто в городе Днепр
Как передает RegioNews, соответствующий видеоролик активно распространяется в Телеграмм-каналах.
На видео видно, как мужчина в военной форме лежит на капоте авто, держась за стеклоочистители и что-то выкрикиваю в сторону водителя транспортного средства.
Судя по ролику, электромобиль едет достаточно быстро.
Напомним, в Днепропетровской области ПВО сбило российский разведывательный беспилотник.
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