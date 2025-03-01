У Дніпрі медики врятували пенсіонера, який намагався покінчити життя самогубством

фото: Телеканал D1

У Дніпрі чоловік вирішив вкоротити собі віку, перерізавши шию. На щастя, його вчасно врятували медики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеканал D1.

До медиків надійшов виклик про те, що 66-річний чоловік намагається перерізати собі шию. На щастя, вони приїхали вчасно і надали чоловіку екстрену допомогу – зупинили кровотечу, наклали асептичну пов’язку й провели медикацію.

Після цього чоловіка госпіталізували.

Якщо вам здається, що ви "не вивозите” ситуацію, попросіть про допомогу. Це не соромно. Не здавайтеся! Все буде добре. Ми стоїмо на варті вашого життя, – нагадали медики.

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