Фото: ДСНС

Стало відомо, що в лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок удару РФ по Кривому Рогу. Чоловіку було лише 53 роки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, в лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Це 53-річний чоловік. Лікарі кілька днів боролися за його життя. Проте, на жаль, травми виявилися надто важкими.

"Загалом трагедія забрала життя шістьох людей. Співчуття родинам", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, що 5 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Балістична ракета поцілила у п'ятиповерховий готель. Рятувальники діставали людей з-під завалів. Повідомляли про близько 30 постраждалих.