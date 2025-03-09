Удар балістикою по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла
Стало відомо, що в лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок удару РФ по Кривому Рогу. Чоловіку було лише 53 роки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, в лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Це 53-річний чоловік. Лікарі кілька днів боролися за його життя. Проте, на жаль, травми виявилися надто важкими.
"Загалом трагедія забрала життя шістьох людей. Співчуття родинам", - пише голова ОВА.
Нагадаємо, що 5 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Балістична ракета поцілила у п'ятиповерховий готель. Рятувальники діставали людей з-під завалів. Повідомляли про близько 30 постраждалих.
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