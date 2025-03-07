У Кривому Розі 7 березня оголосили Днем жалоби
П'ятницю, 7 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки минулої середи
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.
"Вічна пам'ять загиблим. Співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Балістика влучила в п'ятиповерховий готель.
Загинули п'ятеро людей, постраждали – 32. Серед поранених є діти.
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