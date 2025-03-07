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07 березня 2025, 04:45

У Кривому Розі 7 березня оголосили Днем жалоби

07 березня 2025, 04:45
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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П'ятницю, 7 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки минулої середи

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.

"Вічна пам'ять загиблим. Співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Балістика влучила в п'ятиповерховий готель.

Загинули п'ятеро людей, постраждали – 32. Серед поранених є діти.

війна загиблі окупанти Олександр Вілкул траур Кривий Ріг День траура
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