Фото: ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровщину в ніч на 9 березня. Внаслідок обстрілу загорівся будинок

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Нікополю. Для атаки ворог використав важку артилерію. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.

Уже зранку, 9 березня, росіяни поцілили по районному центру дронами-камікадзе. Наслідки з'ясовують.

"Ввечері підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі безпілотники. Дякую оборонцям неба за захист", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, що вночі 8 березня росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Богодухові Харківської області. Попередньо, 3 людини загинули внаслідок атаки і ще 7 постраждали.