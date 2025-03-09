12:20  08 березня
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
13:46  08 березня
СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві
14:32  08 березня
На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
UA | RU
UA | RU
09 березня 2025, 09:10

Палав житловий будинок: росіяни вночі знову вдарили по Нікополю

09 березня 2025, 09:10
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська атакували Дніпропетровщину в ніч на 9 березня. Внаслідок обстрілу загорівся будинок

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Нікополю. Для атаки ворог використав важку артилерію. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.

Уже зранку, 9 березня, росіяни поцілили по районному центру дронами-камікадзе. Наслідки з'ясовують.

"Ввечері підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі безпілотники. Дякую оборонцям неба за захист", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, що вночі 8 березня росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Богодухові Харківської області. Попередньо, 3 людини загинули внаслідок атаки і ще 7 постраждали.

артилерія атака обстріли
На Запоріжжі через обстріли РФ виникла масштабна пожежа
08 березня 2025, 10:33
Росіяни завдали удару по Добропіллю: понад десяток загиблих
08 березня 2025, 08:52
Комбінований удар по Україні: ППО знищила понад 30 російських ракет та 100 дронів
07 березня 2025, 10:45
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Велосипед не підійшов: на Волині чоловік потрапив за ґрати, бо вкрав коня
09 березня 2025, 14:45
На Харківщині через спалювання трави загинула літня жінка
09 березня 2025, 13:45
Удар балістикою по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла
09 березня 2025, 13:10
На Львівщині 75-річний водій загинув у ДТП
09 березня 2025, 12:09
Росіяни обстріляли Донеччину: серед постраждалих - дитина
09 березня 2025, 11:15
Франція оголосила нову військову допомогу Україні: профінансують із заморожених російських активів
09 березня 2025, 10:40
Трагедія на Дніпропетровщині: двоє дітей провалились під кригу і потонули
09 березня 2025, 10:15
Смертельна ДТП з трьома авто на Подолі: водій отримав підозру
09 березня 2025, 09:50
Діти посварились - тато втрутився: на Київщині судили чоловіка, який травмував малолітнього хлопчика
09 березня 2025, 09:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »