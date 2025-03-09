Удар баллистикой по Кривому Рогу: количество погибших выросло
Стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате удара РФ по Кривому Рогу. Мужчине было всего 53 года
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , в больнице скончался еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Это 53-летний мужчина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми.
"В общей сложности трагедия унесла жизни шести человек. Соболезнования семьям", - пишет глава ОВА.
Напомним, что 5 марта россияне атаковали Кривой Рог. Баллистическая ракета попала в пятиэтажный отель. Спасатели извлекали людей из-под завалов. Сообщали о около 30 пострадавших.
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