Росіяни обстріляли Донеччину: серед постраждалих - дитина
Росіяни вчергове обстріляли Донеччину. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
8 березня о 21:54 російські війська атакували Дружківку. Попередньо, для обстрілу росіяни використали "УМПБ Д-30 СН". Ціллю ворога став житловий будинок.
Внаслідок ворожої атаки, шестеро жінок та п'ятеро чоловіків дістали поранення, коли знаходились прямо у своїх помешканнях. Серед постраждалих - 15-річна дівчинка. Зокрема, пошкодили багатоквартирні будинки та кафе.
"Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на мирне населення", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, в ніч на 9 березня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.