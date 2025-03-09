Фото: ОВА

Российские войска атаковали Днепропетровщину в ночь на 9 марта. В результате обстрела загорелся дом

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , ночью россияне ударили по Никополю. Для атаки враг использовал тяжелую артиллерию. В результате обстрела загорелся частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Уже утром, 9 марта, россияне попали в районный центр дронами-камикадзе. Последствия выясняются.

"Вечером подразделения ПВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских беспилотника. Спасибо защитникам неба за защиту", - написал глава ОВА.

Напомним, что ночью 8 марта россияне атаковали беспилотником гражданское предприятие в Богодухове Харьковской области. Предварительно, 3 человека погибли в результате атаки и еще 7 пострадали.