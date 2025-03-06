Ракетная атака на Кривой Рог: известно о 2 жертвах и 28 раненых, среди них – ребенок

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта возросло почти до 30. Два человека погибли. Спасательная операция продолжается

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, значительная часть раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

"28 раненых в Кривом Роге по состоянию на эту минуту. Среди них — один ребенок. Им оказывают всю необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, около 22 часов, прогремел взрыв в Кривом Роге. Российская баллистическая ракета попала в гостиницу.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 7 пострадавших.