Ракетная атака на Кривой Рог: известно о 2 жертвах и 28 раненых, среди них – ребенок
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта возросло почти до 30. Два человека погибли. Спасательная операция продолжается
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, значительная часть раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
"28 раненых в Кривом Роге по состоянию на эту минуту. Среди них — один ребенок. Им оказывают всю необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, около 22 часов, прогремел взрыв в Кривом Роге. Российская баллистическая ракета попала в гостиницу.
Ранее сообщалось о 2 погибших и 7 пострадавших.
Удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших и раненых вырослоВсе новости »
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