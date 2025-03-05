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05 марта 2025, 08:15

РФ ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия и дома

05 марта 2025, 08:15
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В Павлограде Днепропетровской области из-за ночного ракетного удара повреждены промышленные предприятия, выбиты окна в многоэтажках

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили. К счастью, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Из-за атаки в городе побиты окна в двух пятиэтажках.

Сергей Лысак добавил, что Покровскую общину Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Кроме того, защитники неба сбили 12 вражеских БпЛА на Днепропетровщине.

Напомним, в ночь на 5 марта враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Россияне уничтожили в Одесской области санаторий.

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