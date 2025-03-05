РФ ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия и дома
В Павлограде Днепропетровской области из-за ночного ракетного удара повреждены промышленные предприятия, выбиты окна в многоэтажках
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили. К счастью, люди не пострадали", — говорится в сообщении.
Из-за атаки в городе побиты окна в двух пятиэтажках.
Сергей Лысак добавил, что Покровскую общину Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Кроме того, защитники неба сбили 12 вражеских БпЛА на Днепропетровщине.
Напомним, в ночь на 5 марта враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Россияне уничтожили в Одесской области санаторий.