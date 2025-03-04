Обстріли Сумщини: за добу зафіксували 122 вибухи
Російські війська у понеділок, 3 березня, обстрілювали 11 громад Сумської області. Було зафіксовано понад сотню вибухів
Про це повідомляє обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 122 вибухи.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.
Про загиблих та постраждалих інформація не надходила.
Нагадаємо, у вівторок вночі, 4 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження, виникла пожежа в медзакладі