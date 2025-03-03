До угоди про завершення війни ще дуже далеко, – Зеленський

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Президент України заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав

Про це Зеленський розповів під час спілкування з пресою після саміту в Лондоні, передає RegioNews.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", – сказав глава держави.

Зеленский зазначив, що мир, "який ми будемо передбачати в майбутньому", повинен бути справедливим, чесним, і найголовніше – сталим.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки.

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