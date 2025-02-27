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27 февраля 2025, 19:08

На Днепропетровщине военные за деньги помогали дезертирам бежать

27 февраля 2025, 19:08
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили военных, которые помогали дезертирам. За свои "услуги" они брали тысячи долларов

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили группу военных, способствовавших системному дезертирству из рядов ВСУ. Оказалось, что они за денежное вознаграждение "помогали" коллегам уехать из военного городка. Они предоставляли "клиентам" инструкции, как скрываться от правоохранителей. Такая услуга обошлась в 1-2 тысячи долларов США.

Некоторым военным также предлагали избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые позиции за 4 тысячи долларов. Организатором схемы оказался 38-летний военный. Он также привлек к своей схеме еще несколько товарищей.

Напомним, ранее в Киеве на взятке задержали невропатолога – члена военно-врачебной комиссии (ВЛК). По данным правоохранителей, он оформлял фейковые справки с диагнозами, ограничивающими участие в боевых действиях.

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