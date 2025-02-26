У Житомирі 61-річна жінка за 2000 доларів продавала "документи" для виїзду за кордон

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В Житомирі викрили схему ухилення від мобілізації. Зловмисники обіцяли бронювання та виїзд за кордон за 2000 доларів

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що двоє спільників пропонували військовозобов’язаним чоловікам виготовити документи, які надали б можливість перетнути держкордон.

61-річна жителька Житомира запропонувала своєму 37-річному знайомому організувати схему для виїзду за кордон. Жінка, маючи доступ до ведення діловодства у кількох підприємствах, що належать до критичної інфраструктури, обіцяла оформити документи для "бронювання" чоловіків та їх подальшого виїзду за межі України. Вартість такої "послуги" вона оцінила у 2000 доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника під час зустрічі та отримання грошей від "клієнта". Також було затримано його 61-річну спільницю.

Обом затриманим було оголошено про підозри у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.