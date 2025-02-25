Фото: ОВА

Днепропетровская область снова подвергается российским обстрелам. 25 февраля два района области оказались под ударами россиян

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , за сутки два района Днепропетровщины попали под удар россиян. Никопольщину русская армия атаковала дронами-камикадзе и артиллерией. От атак пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская общины.

Также известно, что повреждены инфраструктура и промышленные предприятия. В результате вражеской атаки изуродованы четыре частных дома и три хозяйственных постройки.

"По Синельниковщине российская армия уготовила КАБом. В Новопавловской общине избита инфраструктура", - добавил Сергей Лиса, заметив, что, к счастью, пострадавших и погибших нет.

Напомним, 25 февраля россияне десять раз обстреляли из артиллерии Никопольщину. Пострадали от вражеских атак Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. В результате были изуродованы семь частных домов. К счастью, люди не пострадали.