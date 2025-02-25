Окупанти влучили дроном по житловому будинку на Херсонщині: поранена жінка
У понеділок, 24 лютого, окупанти вдарили безпілотником по селу Веселе Бериславського району. Внаслідок атаки серйозні травми дістала місцева мешканка, яка перебувала вдома
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
"Ворог атакував з дрона житловий будинок, через що 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, контузію, отруєння чадним газом, опіки руки та обличчя", — йдеться у повідомленні.
Наразі потерпіла перебуває під наглядом медиків.
Нагадаємо, 25 лютого російські загарбники атакували безпілотником село Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє місцевих мешканців.
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