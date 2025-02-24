Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронів десять разів
Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. 24 лютого дронами та артилерією ворог поцілив по Нікопольщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, Нікопольщину протягом 24 лютого росіяни атакували десять разів. Ворог використовував для цього дрони та артилерію. Постраждали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
"Пошкоджена інфраструктура. Понівечені 7 приватних будинків. Знищена господарська споруда, ще одна – потрощена. Люди не постраждали", - повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, ввечері 24 лютого окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії. Внаслідок атаки ворога постраждали троє людей. Це 54-річний чоловік та дві жінки віком 31 та 43 роки. Під час обстрілів вони знаходились надворі.