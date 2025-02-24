16:53  24 лютого
Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей
16:45  24 лютого
У записі пресконференції Зеленського на каналі ОП вирізали прізвище Трампа, – ЗМІ
16:58  24 лютого
У Києві та області знайшли уламки російських безпілотників
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2025, 21:15

Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронів десять разів

24 лютого 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. 24 лютого дронами та артилерією ворог поцілив по Нікопольщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, Нікопольщину протягом 24 лютого росіяни атакували десять разів. Ворог використовував для цього дрони та артилерію. Постраждали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

"Пошкоджена інфраструктура. Понівечені 7 приватних будинків. Знищена господарська споруда, ще одна – потрощена. Люди не постраждали", - повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії. Внаслідок атаки ворога постраждали троє людей. Це 54-річний чоловік та дві жінки віком 31 та 43 роки. Під час обстрілів вони знаходились надворі.

окупанти атака
У Сумах росіяни атакували цивільне авто, помер 62-річний водій
24 лютого 2025, 18:46
У Києві та області знайшли уламки російських безпілотників
24 лютого 2025, 16:58
На Донеччині росіяни зруйнували десятки житлових будинків, поранений цивільний
24 лютого 2025, 12:40
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Одягнув на руки кайдани і зґвалтував у лісопасадці: на Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував неповнолітню і спробував її вбити
24 лютого 2025, 22:24
Зірвав із шиї золотий ланцюжок: киянин сяде на 8 років за пограбування пенсіонерки
24 лютого 2025, 21:53
Харків'янка незаконно забрала землю для власного бізнесу
24 лютого 2025, 21:52
Трамп заявив, коли зустрінеться з Зеленським
24 лютого 2025, 20:56
ДТП на Житомирщині: пʼяна водійка травмувала велосипедистку
24 лютого 2025, 20:37
Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену третій річниці вторгнення РФ
24 лютого 2025, 19:54
Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" про закінчення війни в Україні
24 лютого 2025, 19:42
На Закарпатті і Львівщини загинули люди через пожежі
24 лютого 2025, 19:38
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, є постраждалі
24 лютого 2025, 19:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »