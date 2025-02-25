Мешканка Дніпропетровщини підірвалася на російському снаряді на власному подвірʼї

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У неділю, 23 лютого, мешканка Марганецької громади Нікопольського району підірвалася на російському снаряді

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, 67-річна жінка наступила на ворожий снаряд, що опинився на подвірʼї після одного з російських обстрілів.

"Наразі постраждала у лікарні. У неї мінно-вибухова травма й серйозне поранення стопи. Медики оцінюють стан як тяжкий", — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак вкотре закликав жителів прифронтових територій бути обережними та не чіпати невідомі предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бериславі, на Херсонщині, місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Лепесток".