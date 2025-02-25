Жительница Днепропетровщины подорвалась на российском снаряде в собственном дворе

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 23 февраля, жительница Марганецкой общины Никопольского района подорвалась на российском снаряде

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, 67-летняя женщина наступила на вражеский снаряд, оказавшийся во дворе после одного из российских обстрелов.

"Пострадала в больнице. У нее минно-взрывная травма и серьезное ранение стопы. Медики оценивают состояние как тяжелое", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак в очередной раз призвал жителей прифронтовых территорий быть осторожными и не трогать неизвестные предметы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бериславе, в Херсонской области, местная жительница взорвалась на российской мине ПФМ-1 "Лепесток".