Наслідки авіаудару по Харківщині: пошкоджені десятки будинків

фото: прокуратура

У понеділок, 24 лютого, о 10:15 російська армія скинула КАБ на село Цупівка Харківського району

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Внаслідок атаки в селі спалахнули пожежі у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто.

Всього постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця акубаротравма, його стан задовільний. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізували 19-річну дівчину: у неї численні осколкові поранення.

Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: у обох вибухові травми, переломи тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок удару по селу Цупівка.