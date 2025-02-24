Наслідки авіаудару по Харківщині: пошкоджені десятки будинків
У понеділок, 24 лютого, о 10:15 російська армія скинула КАБ на село Цупівка Харківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Внаслідок атаки в селі спалахнули пожежі у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто.
Всього постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця акубаротравма, його стан задовільний. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізували 19-річну дівчину: у неї численні осколкові поранення.
Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: у обох вибухові травми, переломи тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок удару по селу Цупівка.
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