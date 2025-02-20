Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: повреждены предприятия, есть погибшие
В четверг, 20 февраля, российские оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
От полученных ранений погибли двое мужчин. Также осколочные ранения получила 39-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, лечиться амбулаторно.
В результате атаки в городе повреждены промышленное и частное предприятия, кафе, магазины, гаражи, автомобили. Побит частный дом. Возник пожар, который спасатели потушили.
Напомним, в ночь на 20 февраля россияне запустили по Украине 14 ракет и 161 беспилотник.
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