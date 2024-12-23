На Київщині чоловік катував 4-річну доньку своєї дівчини

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На Білоцерківщині затримали кривдника маленької дитини, який систематично бив її та завдавав психологічних страждань

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Встановлено, що 24-річний чоловік систематично бив, кричав та словесно ображав 4-річну доньку своєї співмешканки.

Медики зафіксували на голові й тілі дівчинки численні синці та садна. Чоловік завдав дитині не лише фізичних, а й психологічних страждань.

Фігуранта затримали. Йому оголосили підозру за домашнє насильство (ст. 126-1) та катування малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 КК України).

Суд взяв чоловіка під варту на 60 діб без права внесення застави.

Зазначається, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали жінку, яка сильно побиласвоєго 11-річного пасинка.