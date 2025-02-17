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17 лютого 2025, 07:28

Ворог атакував дронами Полтавщину: інформація від ОВА про наслідки

17 лютого 2025, 07:28
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фото: Полтавська ОВА
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У ніч проти 17 лютого російські війська атакували Полтавщину ударними дронами. У регіоні працювала протиповітряна оборона

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Полтавську ОВА.

Люди наслідок обстрілу не постраждали.

У Зіньківській громаді уламки збитого безпілотника пошкодили дах приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди.

Також у Полтавській ОВА додали, що влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронового удару по місту Запоріжжя у ніч проти 17 лютого виникла пожежа.

Також відомо, що внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали троє людей.

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