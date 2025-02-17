Россияне накрыли из артиллерии Марганец: пострадали 4 мирных жителя
Российские войска продолжают обстреливать Днепропетровщину. С вечера оккупанты терроризировали артиллерией Марганец. В результате вражеских атак ранены четверо местных жителей
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Из-за обстрелов изуродованы учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, восемь магазинов, кафе и юридический центр.
Также повреждены восемь многоквартирных домов и четыре частных. Разбиты хозяйственная постройка, гараж, авто. Задело линию электропередач.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской общинах. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Сергей Лысак добавил, что ночью украинские военные из ВК "Восток" успешно уничтожили над Днепропетровщиной два вражеских ударных беспилотника.
Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов ранены двое гражданских.