Оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: ранена женщина

фото: Сергей Лысак

В течение суток российские войска били по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Также оккупанты применяли беспилотники. Из-за вражеских обстрелов пострадала мирная жительница

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом захватчиков оказались Никополь, а также населенные пункты Мировской, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской общин.

"В Никополе пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены два частных и транспортных предприятия, медицинское учреждение, магазин и АЗС. Также изуродованы четыре многоквартирных дома, около десяти частных домов и семь хозяйственных построек.

Сергей Лысак добавил, что из-за вражеских атак уничтожены два автомобиля, полдесятка – разбиты. Кроме того, обстрелами поврежден парник, мопед, несколько газопроводов и линии электропередач.

Напомним, 11 февраля россияне атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Под удар оккупантов попал автомобиль коммунальной службы, пострадали два работника.