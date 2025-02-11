В Днепре применили экстренные отключения света
Сегодня днем, 11 февраля, в Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу энергетической компании ДТЭК.
"По причине повреждения распределительных сетей в городе Днепре применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля в Украине используются ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности.
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