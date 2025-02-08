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08 февраля 2025, 12:40

В Днепре в пожаре погиб мужчина

08 февраля 2025, 12:40
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 8 февраля в Днепре произошел пожар в частном доме. К сожалению, спасатели сообщили о погибшем

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что пожар произошел в ночь на 8 февраля в Чечелевском районе Днепра. Там загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил 200 квадратных метров крыши и быстро распространялся.

Спасатели ликвидировали пожар. Теперь выясняют причины возгорания. К сожалению, в пожаре погиб мужчина.

Напомним, ранее в Киеве горела квартира в многоэтажке. В ходе тушения пожара обнаружили тело женщины. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства.

Также сообщалось, что в Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления пожара. В какой-то момент все вместе они ощутили ухудшение самочувствия. Впоследствии они попали в больницу.

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