Фото: ГСЧС

В ночь на 8 февраля в Днепре произошел пожар в частном доме. К сожалению, спасатели сообщили о погибшем

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что пожар произошел в ночь на 8 февраля в Чечелевском районе Днепра. Там загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил 200 квадратных метров крыши и быстро распространялся.

Спасатели ликвидировали пожар. Теперь выясняют причины возгорания. К сожалению, в пожаре погиб мужчина.

Напомним, ранее в Киеве горела квартира в многоэтажке. В ходе тушения пожара обнаружили тело женщины. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства.

Также сообщалось, что в Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления пожара. В какой-то момент все вместе они ощутили ухудшение самочувствия. Впоследствии они попали в больницу.