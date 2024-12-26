На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров

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Правоохоронці затримали шахрая у Самарівському районі Дніпропетровської області, який продавав у мережі неіснуючі дрова та будівельні матеріали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Як розповіли у поліції, чоловік протягом цього року розміщував у соцмережах оголошення про продаж дров й будівельних матеріалів. Він вимагав від потенційних покупців передплату. Як тільки зловмисник отримував грошовий переказ, він обривав зв'язок із потерпілими.

Правоохоронці встановили, що фігурант таким чином ошукав 11 людей по всій країні. Збитки від його злочинної діяльності становлять майже 100 тисяч гривень.

Зловмисником є 33-річний житель області. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили мобільні телефони, банківські картки й сім-карти різних мобільних операторів. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали шахрайку, яка виманила 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі.