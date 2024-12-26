01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 18:12

На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров

26 грудня 2024, 18:12
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали шахрая у Самарівському районі Дніпропетровської області, який продавав у мережі неіснуючі дрова та будівельні матеріали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Як розповіли у поліції, чоловік протягом цього року розміщував у соцмережах оголошення про продаж дров й будівельних матеріалів. Він вимагав від потенційних покупців передплату. Як тільки зловмисник отримував грошовий переказ, він обривав зв'язок із потерпілими.

Правоохоронці встановили, що фігурант таким чином ошукав 11 людей по всій країні. Збитки від його злочинної діяльності становлять майже 100 тисяч гривень.

Зловмисником є 33-річний житель області. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили мобільні телефони, банківські картки й сім-карти різних мобільних операторів. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали шахрайку, яка виманила 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі.

шахраї продаж Дніпропетровська область шахрайство
В Україні викрили схему продажу до Європи автівок, викрадених на Київщині під час окупації
25 грудня 2024, 21:25
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39
11 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ
26 грудня 2024, 18:01
На Київщині жінка перелазила через паркан та застрягла на штирі
26 грудня 2024, 17:49
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО
26 грудня 2024, 17:06
У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
26 грудня 2024, 16:51
10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП
26 грудня 2024, 16:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »