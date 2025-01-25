Росіяни атакували Нікополь з артилерії: поранені 2 мирних жителів
У суботу, 25 січня, російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Через ворожу атаку постраждали двоє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За наявними даними, в Нікополі пошкоджені кілька багатоповерхівок, приватний будинок та авто.
"48-річного чоловіка та 70-річну жінку доправили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу", – повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, через атаку російських дронів на Харків сьогодні вдень, 25 січня, постраждали троє осіб.
Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людейВсі новини »
25 січня 2025, 13:07Ворог продовжує атакувати Донеччину: пошкоджені житлові будинки, є поранений
25 січня 2025, 12:21Комбінований удар по Україні: ППО збила дві ракети Х-59/69 та майже 50 російських дронів
25 січня 2025, 10:31
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за понад пів мільйона євро - ЗМІ
25 січня 2025, 18:35Голова комітету ВР Радіна: Умєров має подати заяву про відставку
25 січня 2025, 18:20Жінок з Харкова і Дніпра ошукали на сайті знайомств: аферистка прокинулась військовим і виманювала гроші
25 січня 2025, 17:48На Киівщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем
25 січня 2025, 17:09Верещук: ще 3 місяці буде в "обмежено придатних" для перепроходження ВЛК
25 січня 2025, 16:55Смертельна аварія на Хмельниччині: учасник ДТП розповів деталі трагедії
25 січня 2025, 16:24На Курщині українські десантники знищили російських морпехів, які розстрілювали наших полонених
25 січня 2025, 16:12Нові удари дронів по Харкову: постраждали 3 людей
25 січня 2025, 15:50Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 січня
25 січня 2025, 15:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »