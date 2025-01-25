Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 2 мирных жителя
В субботу, 25 января, российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине из артиллерии. Из-за вражеской атаки пострадали два человека
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в Никополе повреждено несколько многоэтажек, частный дом и авто.
"48-летнего мужчину и 70-летнюю женщину доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь", – сообщил Сергей Лысак.
Напомним, из-за атаки российских дронов на Харьков сегодня днем, 25 января, пострадали три человека.
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