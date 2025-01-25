Нові удари дронів по Харкову: постраждали 3 людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через атаку російських дронів на Харків сьогодні вдень, 25 січня, постраждали троє осіб

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

На щастя, люди не зазнали серйозних поранень, їм надали допомогу на місці.

"Внаслідок ударів по Харкову постраждали три людини: дві жінки та чоловік. У всіх – гостра реакція на стрес. Без госпіталізації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ вкотре атакували Харків безпілотниками типу "Молнія". Були зафіксовані влучання. В деяких районах міста виникли проблеми з електро- та водопостачанням.