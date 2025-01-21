Двох чиновників з Дніпра підозрюють у мільйонних махінаціях на оборонних закупівлях

фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили двох посадовців підприємства Дніпровської міськради на фінансових махінаціях на закупівлях, необхідних для оборони регіону. Дії чиновників принесли мільйонні збитки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зокрема, оголошено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану директору та заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Як розповідають у відомстві, чиновники проводили закупівлі відповідно до "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки".

"Директор підприємства під час закупівлі радіоапаратури не забезпечила належне обґрунтування та економічне використання коштів. Товар придбали за завищеними порівняно з ринковими цінами, що завдало місцевому бюджету понад 2 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Заступник директора, за даними слідства, уклав договори на закупівлю теле-, відео- та радіотехнічної апаратури за завищеними на 25% цінами. Таким чином за товар переплатили майже 9,2 млн грн.

Нагадаємо, раніше посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами.