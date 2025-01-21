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21 січня 2025, 18:53

Колишній директор спиртзаводу на Полтавщині привласнив 2,5 млрд гривень, — СБУ

21 січня 2025, 18:53
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фото: СБУ
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Правоохоронці викрили в Полтавській області масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, протягом 2020-2023 років фігуранти привласнили майже 2,5 млрд грн. Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний колишній директор одного з державних спиртових заводів.

За даними СБУ, щоб не платити акцизний податок, екскерівник заводу продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не треба платити збори.

Експертизи підтвердили факти підроблення службової документації та ухилення від сплати податків майже на 2,5 млрд грн.

Ексдиректору повідомили про підозру за статтею про ухилення від сплати податків. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України визнав необґрунтованим активом 3-кімнатну квартиру в центрі Полтави, якою користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха. Судді погодили стягнути цю квартиру в дохід держави.

СБУ спиртзавод Полтавська область податки ухилення від податків
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