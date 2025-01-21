У Києві викрили експосадовців одного із підприємств, які завдали столиці збитків на 23 мільйони гривень

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СБУ викрила чотирьох колишніх керівників комунального підприємства "Київтранспарксервіс" КМДА на тіньових схемах із паркуванням у столиці

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про ексочільників КП, які працювали на цій посаді протягом 2018-2023 років. За інформацією ЗМІ, це Олександр Німас, Анатолій Свирид, Владислав Опришко та Євгеній Псьол.

Фігуранти "не помічали", що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету не за всі наявні у них паркомісця, а лише за частину. Таким чином комунальне підприємство недоотримало понад 23 млн гривень, які водії сплачували за паркування авто. Це підтверджується висновками незалежної судово-економічної експертизи.

Під час обшуків в адмінбудівлях КМДА, "Київтранспарксервісу" та в оселях фігурантів виявили мобільні телефони, великі суми готівки та документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім чотирьом екскерівникам комунального підприємства оголосили підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та всього кола причетних до нього осіб.

Нагадаємо, на Закарпатті оголосили підозру депутату та військовому через заволодіння 2,4 млн гривень.