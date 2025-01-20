Нацполіція викрила нелегальне онлайн-казино з Дніпра з річним оборотом понад 2 млрд грн

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Правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино з Дніпра, організатори якого легалізували отримані в криптовалюті кошти. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Правоохоронці виявили діяльність нелегального казино, яке діяло з 2021 року. Посадовці приватної компанії, прикриваючись фальшивою ліцензією, організували доступ до азартних ігор для гравців з України, Європи та Азії.

Реєстрація користувачів здійснювалася через посилання, надані операторами служби підтримки в месенджерах. Для фінансових операцій використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Отримані незаконним шляхом гроші легалізовували через різноманітні схеми.

"Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті", ― йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у Дніпрі виявили понад 120 працівників казино, вилучили 60 гральних столів, рулетки, карти, сервери й інше обладнання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про зловживання владою та шахрайство. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює всіх причетних до злочинної схеми осіб.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що ДБР затримало керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві РФ. Під час обшуків у нього знайшли кокаїн у великих розмірах.

У січні ДБР затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.